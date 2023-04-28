«Тампа» обыграла «Торонто»,  Василевский отразил 29 бросков

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в столице провинции Онтарио завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Джона Купера.

У победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (седьмая минута), Майки Эйссимонт (25-я), Ник Пол (52-я) и Алекс Киллорн (60-я). У проигравших отличились Морган Райлли (шестая) и Остон Мэттьюс (57-я).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков. Он был признан второй звездой матча. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов — 34.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу канадской команды. Следующий матч состоится в Тампе 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.

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