«Рейнджерс» с Шестёркиным в воротах проиграл «Нью-Джерси»
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Игра в Ньюарке завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Линди Раффа.
Шайбы забросили Ондржей Палат (первая минута), Эрик Хаула (24-я и 55-я), Доусон Мерсер (34-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Дэвилз». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 30 апреля.
Голкипер клуба «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 бросков.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.