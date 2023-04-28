«Рейнджерс» с Шестёркиным в воротах проиграл «Нью-Джерси» 

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях потерпел поражение в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Девилз».

Игра в Ньюарке завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Линди Раффа.

Шайбы забросили Ондржей Палат (первая минута), Эрик Хаула (24-я и 55-я), Доусон Мерсер (34-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Дэвилз». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 30 апреля.

Голкипер клуба «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 бросков.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.