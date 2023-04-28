Полиция Сиэтла: в номере хоккеиста Ничушкина обнаружили пьяную девушку

Полиция Сиэтла представила отчёт по инциденту с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерией Ничушкиным.

28-летний воспитанник челябинского хоккея находился в своём гостиничном номере в Сиэтле 22 апреля с женщиной в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает The Seattle Times.

Уточняется, что сотрудники полиции по прибытии в гостиницу обнаружили 28-летнюю женщину в машине скорой помощи. В службу спасения позвонил доктор «Эвеланш» Брэдли Чанстром. По словам эскулапа, женщина ударила его, но он отказался выдвигать обвинения.

Пресс-служба «Колорадо» сообщила что Ничушкин после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующий матч состоится 25 апреля в 05:00 мск.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

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