Василевский повторил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ для голкиперов из Европы

Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил рекорд Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы.

«Тампа» 28 апреля в гостях в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу канадского клуба.

Таким образом, 28-летний российский вратарь записал в свой актив 65-ю победу в 109 матчах в плей-офф НХЛ за карьеру. Такие же показатели у Гашека. Лидирует в рейтинге канадец Патрик Руа (151 в 247).

Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.