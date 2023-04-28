Василевский повторил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ для голкиперов из Европы

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Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил рекорд Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы.
Василевский повторил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ для голкиперов из Европы
  • © AP Photo/Chris O'Meara

«Тампа» 28 апреля в гостях в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу канадского клуба. 

Таким образом, 28-летний российский вратарь записал в свой актив 65-ю победу в 109 матчах в плей-офф НХЛ за карьеру. Такие же показатели у Гашека. Лидирует в рейтинге канадец Патрик Руа (151 в 247).

Ранее сообщалось, что «Колорадо» с Александром Георгиевым проиграл «Сиэтлу» в матче плей-офф НХЛ.

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