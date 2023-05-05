Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в составе команды одержал победу во втором матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 3:2. Россиянин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой.

Для него эта победа стала пятой подряд в текущем плей-офф НХЛ. Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф.

Таким образом, «Пантерз» ведёт в серии со счётом 2-0.

Ранее Илья Самсонов оценил игру Бобровского во втором матче плей-офф НХЛ.