Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф НХЛ
- AP
Встреча в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 3:2. Россиянин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой.
Для него эта победа стала пятой подряд в текущем плей-офф НХЛ. Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф.
Таким образом, «Пантерз» ведёт в серии со счётом 2-0.
Ранее Илья Самсонов оценил игру Бобровского во втором матче плей-офф НХЛ.