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Бобровский повторил достижение Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ

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В матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе победителей Сергей Бобровский совершил 22 спасения. Он продлил победную серию в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей, повторив достижение голкипера «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза (2022).

Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра пройдёт 11 мая.

Ранее сообщалось, что Леон Драйзайтль повторил достижение НХЛ 105-летней давности.

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