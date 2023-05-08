Бобровский повторил достижение Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ
В составе победителей Сергей Бобровский совершил 22 спасения. Он продлил победную серию в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей, повторив достижение голкипера «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза (2022).
Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра пройдёт 11 мая.
Ранее сообщалось, что Леон Драйзайтль повторил достижение НХЛ 105-летней давности.