Снижение результативности и недовольство руководства: «Вашингтон» в межсезонье может обменять Кузнецова

Евгений Кузнецов, скорее всего, покинет «Вашингтон» в ближайшее межсезонье. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги выглядел не слишком убедительно и набрал всего 55 очков в минувшем регулярном чемпионате, чем вызвал недовольство генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана. Североамериканские СМИ и вовсе называют контракт россиянина худшим в «Кэпиталз». Стоит ли форварду перезагружать карьеру по примеру Дмитрия Орлова и кто потенциально может быть заинтересован в сотрудничестве с ним — в материале RT.

Для «Вашингтона» нынешний сезон в НХЛ стал одним из самых провальных за последние годы. Команда пережила небольшую перестройку по ходу регулярного чемпионата, заняла лишь 13-е место в Восточной конференции и впервые с 2014-го не смогла квалифицироваться в плей-офф. Разумеется, это не могло не отразиться на её дальнейшей судьбе. Ещё в середине апреля было объявлено об отставке главного тренера Питера Лавиолетта, а в прессе появились слухи о возможном уходе целого ряда лидеров коллектива, в том числе Евгения Кузнецова.

Для центрфорварда «Кэпиталз» этот чемпионат выдался крайне неудачным. В 81 матче он набрал всего 55 (12 + 43) очков, что стало для него вторым худшим результатом за время выступления в НХЛ. Менее продуктивен он был лишь во второй год пребывания в лиге, когда отметился лишь 11 голами и 26 передачами в 80 играх. При этом по показателю полезности этот турнир стал однозначно худшим в его карьере («-26») — до настоящего момента он лишь дважды завершал сезон в минусе (оба раза по «-2»).

Безусловно, можно сказать, что провалился не только Кузнецов, но и другие звёзды «Вашингтона». Ведь, даже несмотря на такие скромные достижения, он стал третьим бомбардиром в команде, уступив лишь Дилану Строуму (23 + 42) и Александру Овечкину (42 + 33). И его фиаско действительно могли бы не придать такого большого значения, если бы он не занимал четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба с годовой зарплатой в $7,8 млн и не считался одной из его главных звёзд. И в отличие от зарабатывающих больше него Никласа Бекстрёма и Джона Карлсона, россиянин не мог объяснить свои неудачи проблемами со здоровьем. Швед и американец в сумме отыграли меньше встреч, чем россиянин, поэтому требовать от них впечатляющей результативности не стоило.

Поэтому по окончании регулярки больше всего вопросов было именно к Кузнецову. Дошло до того, что разочарование его выступлением прилюдно выразил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, дав довольно однозначный комментарий The Hockey News. А самому нападающему пришлось приносить извинения. Он даже постарался объяснить свою низкую продуктивность травмой и малым числом выходов один на один с вратарями соперника, но вряд ли это оправдало его в глазах руководства. С тех пор слухи о готовности руководства «Кэпиталз» рассмотреть предложения по обмену россиянина стали появляться всё чаще.

О возможном отъезде Кузнецова из столицы США говорили и раньше. Так, известный инсайдер Пьер Лебрюн сообщал об этом ещё в мае 2021 года, а чуть позднее его коллега Фрэнк Серавалли даже ставил россиянина на третью строчку в списке хоккеистов, которых могут обменять летом. И опережавшие его в рейтинге Джек Айкел и Сет Джонс действительно сменили прописку. Первый перебрался из «Баффало» в «Вегас», а второй — из «Коламбуса» в «Чикаго». Однако Евгений остался на прежнем месте, а его рокировка на Владимира Тарасенко так и не состоялась.

Рассуждают о скором уходе Кузнецова и сейчас. Об этом в своей колонке написал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир, отметив, что клуб допускает возможность обмена и другого форварда — Энтони Манты. Канадец стал настоящим разочарованием для «Кэпиталз» и даже близко не сумел оправдать надежды. В коллективе рассматривали его как потенциально одного из главных снайперов, но за три неполных сезона тот ни разу не смог достичь отметки в 15 голов. В завершившейся регулярке он ограничился 11 шайбами и 16 передачами в 67 матчах.

Тем не менее, издание The Hockey Writers всё равно называет именно контракт Кузнецова худшим в «Вашингтоне». Как говорится в статье, когда-то Евгений был потрясающим молодым игроком и ключевой фигурой команды, но в последнее время отношения между хоккеистом и коллективом обострились из-за ряда проблем за пределами площадки. При этом подробности не уточняются.

Так или иначе, сейчас многое указывает на потенциальный отъезд Кузнецова. И хотя он сам открыто заявляет о нежелании менять клуб, в теории это может пойти на пользу обеим сторонам. Например, так считает известный агент Сергей Федотов.

«Женя хочет поиграть в хоккей и попробовать ещё раз выиграть Кубок Стэнли... Наверное, ему действительно стало несколько скучно именно в этой команде. Думаю, для Кузнецова сейчас самое лучшее — поменять клуб... Похоже на то, что в ближайшие годы «Кэпиталз» будут поставщиками новостей, связанных только с голами Александра Овечкина», — заявил Федотов в эфире подкаста на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Вопрос в том, кто захочет взять нападающего с таким большим контрактом, но при этом не демонстрирующего стабильно высокие результаты. Да ещё и после невразумительной регулярки-2022/23. Очевидно, получить за него соизмеримую талантам компенсацию будет практически невозможно, а это, в свою очередь, может заставить «Кэпиталз» расстаться с идеей об обмене. Ведь вряд ли они согласятся отдать его за условный выбор на драфте. Если только Маклеллан всерьёз не задумал организовать масштабную перестройку и отказаться от борьбы за плей-офф в ближайшие несколько лет.

Хотя сейчас это и может показаться неплохим решением. Очевидно, что прежние звёзды «Вашингтона» уже прошли свой пик и медленно приближаются к закату карьеры. Помимо Кузнецова, высокие результаты уже не демонстрируют ни Ти Джей Оши с Томом Уилсоном, ни Никлас Бекстрём, чьё возвращение на лёд долго находилось под вопросом. В нынешнем виде команда вряд ли способна вновь бороться за Кубок Стэнли, поэтому логичнее не тянуть с обновлением состава, а «взорвать» его сейчас и заняться перестройкой.

И если в столице США возьмут такой курс, то у Кузнецова не останется выбора. То же самое можно сказать и об Овечкине, наверняка желающем ещё раз поднять над головой Кубок Стэнли. Но если Александра крайне сложно представить в форме другого клуба, то Евгений такими прочными узами с «Кэпиталз» не связан. А опыт показывает, что иногда переход может пойти на пользу. Достаточно взглянуть на пример Дмитрия Орлова, сходу ставшего одной из важнейших фигур в «Бостоне».

Быть может, в новой обстановке Кузнецов также преобразится и снова будет набирать в среднем по очку за игру, как делал это в лучшие годы. В перспективе он может играть в одном из первых двух звеньев большинства коллективов лиги. Тот же Федотов выражал желание увидеть его в «Нью-Джерси», но там места в центре занимают молодые Джек Хьюз и Нико Хишир, вытеснить которых Евгению было бы крайне непросто по причине возраста. Всё же в мае ему исполнится 31 год.

Если же брать в расчёт участников нынешнего плей-офф, то от звёздного центра не отказались бы «Миннесота», «Сиэтл», «Лос-Анджелес» и тот же «Бостон». Если позиции Патриса Бержерона незыблемы, то Павла Заху, Давида Крейчи и Чарли Койла сложно назвать звёздами. Заха впервые набрал больше 50 очков за регулярку, второй находится на излёте карьеры, а третий пока не оправдывает высокую зарплату в $5,25 млн.

При этом Кузнецов может перейти в коллектив поскромнее, но способный уже в следующем сезоне бороться за плей-офф. К таким можно отнести «Оттаву» с «Детройтом» на Востоке и «Нэшвилл» с «Сент-Луисом» — на Западе. В «Блюз» он мог бы образовать российскую связку с Павлом Бучневичем, в перспективе способную стать довольно продуктивной. Оба спортсмена обладают высоким игровым интеллектом и могут хорошо дополнять друг друга.

Что касается самого «Вашингтона», то обмен Кузнецова может стать ещё одни важным шагом на пути к перестройке и смене поколений. Безусловно, на первых этапах это ударит по самолюбию и заставит забыть о притязаниях на Кубок Стэнли, но впоследствии может сыграть на руку. Пока Овечкин будет штурмовать рекорд Уэйна Гретцки, «Кэпиталз» займутся планомерным обновлением состава и через пару лет вновь смогут вернуться на былые позиции. Конечно, если этот процесс не затянется, как в том же «Детройте».