Кузнецов — о сезоне: на данный момент мне нечего сказать, извините

Короткая ссылка
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Кузнецов — о сезоне: на данный момент мне нечего сказать, извините
  • AP
  • © Nick Wass

«На данный момент мне нечего сказать. Извините. Я хочу стать лучше, я хочу быть сильнее. Я почти уверен, что в следующем сезоне мы будем в ударе», — цитирует Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Контракт россиянина с «Кэпиталз» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. 30-летний форвард в текущем розыгрыше чемпионата набрал 53 очка (12 шайб + 41 передача) в 73 матчах.

По информации СМИ, «Вашингтон» может обменять Кузнецова в межсезонье.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что разочарован игрой Кузнецова в сезоне-2022/23 НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить