Кузнецов — о сезоне: на данный момент мне нечего сказать, извините

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

«На данный момент мне нечего сказать. Извините. Я хочу стать лучше, я хочу быть сильнее. Я почти уверен, что в следующем сезоне мы будем в ударе», — цитирует Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Контракт россиянина с «Кэпиталз» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. 30-летний форвард в текущем розыгрыше чемпионата набрал 53 очка (12 шайб + 41 передача) в 73 матчах.

По информации СМИ, «Вашингтон» может обменять Кузнецова в межсезонье.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что разочарован игрой Кузнецова в сезоне-2022/23 НХЛ.