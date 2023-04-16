Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан разочарован игрой Кузнецова в сезоне-2022/23 НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал выступление российского форварда Евгения Кузнецова в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вероятно, я разочарован в нём. Я думаю, что это было не так хорошо, как в прошлом году. Что нужно Кузнецову, чтобы вернуться в форму? Я не знаю. Это вопрос к нему», — цитирует Маклеллана The Hockey News.

Контракт россиянина с «Кэпиталз» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. 30-летний форвард в текущем розыгрыше чемпионата набрал 53 очка (12 шайб + 41 передача) в 73 матчах.

По информации СМИ, «Вашингтон» может обменять Кузнецова в межсезонье.

Ранее легендарный нападающий Уэйн Гретцки раскритиковал Кузнецова за медленное исполнение буллитов.