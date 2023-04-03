Гретцки раскритиковал форварда «Вашингтона» Кузнецова за медленное исполнение буллитов

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки подверг критике форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за исполнение буллита.

«Ненавижу такое. Необходимо изменить правила: время, отведённое на исполнение буллита, должно быть ограничено, как в бейсболе. У игрока должно быть семь или восемь секунд на попытку», — заявил легендарный канадский хоккеист в эфире телеканала TNT.

30 марта на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов в пользу «Айлендерс».

В составе «Вашингтона» буллит реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. Форвард Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1».

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о поведении российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».