Тренер «Вашингтона» — о дисциплинарном штрафе Овечкина: он был расстроен

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о поведении российского нападающего Александра Овечкина.
Тренер «Вашингтона» — о дисциплинарном штрафе Овечкина: он был расстроен
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«Он расстроен тем, что мы что‑то упустили. Наши ребята играли жёстко и с желанием. Мы почти выстояли в меньшинстве после штрафа Шири, а потом судья не удалил игрока «Рейнджерс», у него возникло разочарование», — приводит слова Лавиолетта The Hockey News.

37-летний россиянин ударил клюшкой канадского форварда «Нью-Йорка» Барклая Гудроу на 57-й минуте встречи. После этого на льду началась драка.

Арбитр в итоге наказал Овечкина штрафом 2 + 10 минут до конца матча. Гудроу, Нико Миккола, Том Уилсон и Мартин Фехервари были удалены на пять минут каждый.

Игра в Вашингтоне завершилась со счётом 5:2 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший по 60+ передач в трёх сезонах.

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