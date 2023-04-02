Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший 60 и более передач в трёх сезонах

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший 60 и более передач в трёх сезонах
  • AP
  • © Jeffrey T. Barnes

Для российского форварда эта передача стала 60-й в текущем регулярном сезоне. 

Таким образом, Панарин стал вторым после Брайана Литча игроком в истории «Рейнджерс», кто сделал 60 и более передач в трёх сезонах.

Игра в настоящий момент проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Счёт — 2:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ.

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