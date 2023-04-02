Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший 60 и более передач в трёх сезонах
- AP
- © Jeffrey T. Barnes
Для российского форварда эта передача стала 60-й в текущем регулярном сезоне.
Таким образом, Панарин стал вторым после Брайана Литча игроком в истории «Рейнджерс», кто сделал 60 и более передач в трёх сезонах.
Игра в настоящий момент проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Счёт — 2:0 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ.