Шайбы Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ

«Рейнджерс» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 6:2.

Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился одной заброшенной шайбой. Артемий Панарин набрал в этой игре два (1 + 1) очка.

Вратарь Игорь Шестёркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрал 98 очков и занимает четвёртое место в Восточной конференции. У «Коламбуса» 53 очка и 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.