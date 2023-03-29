Кучеров сделал две результативные передачи в победном матче «Тампы» с «Каролиной» в НХЛ

«Тампа» победила «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий Никита Кучеров набрал два (0 + 2) очка. Защитник Михаил Сергачёв сделал одну результативную передачу.

Вратарь Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

«Тампа» набрала 92 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Каролины» 103 очка и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что «Детройт» победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.