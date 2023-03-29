Кучеров сделал две результативные передачи в победном матче «Тампы» с «Каролиной» в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа» победила «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий Никита Кучеров набрал два (0 + 2) очка. Защитник Михаил Сергачёв сделал одну результативную передачу.

Вратарь Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

«Тампа» набрала 92 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Каролины» 103 очка и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что «Детройт» победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить