Свитеры Овечкина вновь стали лидерами продаж по итогам регулярного чемпионата НХЛ

Свитер с фамилией российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP

© Adam Hunger