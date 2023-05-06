Свитеры Овечкина вновь стали лидерами продаж по итогам регулярного чемпионата НХЛ
- AP
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Как сообщает ESPN, вторыми по продажам стали свитеры канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, третьими — чешского нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка.
Среди команд больше всех свитеров продали «Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Пингвинз», «Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.