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Свитеры Овечкина вновь стали лидерами продаж по итогам регулярного чемпионата НХЛ

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Свитер с фамилией российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свитеры Овечкина вновь стали лидерами продаж по итогам регулярного чемпионата НХЛ
  • AP
  • © Adam Hunger

Как сообщает ESPN, вторыми по продажам стали свитеры канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, третьими — чешского нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка.

Среди команд больше всех свитеров продали «Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Пингвинз», «Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.

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