«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и удвоила счёт в серии плей-офф НХЛ
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Встреча проходила в Роли и завершилась со счётом 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) в пользу хозяев льда.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Еспери Котканиеми. Заброшенными шайбами также отметились Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноэсен.
Единственный гол у «Девилз» на счету Майлза Вуда.
Российский вратарь «ураганов» Пётр Кочетков остался в запасе.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Каролины». Третья игра пройдёт в Ньюарке 7 мая.
Ранее НХЛ объявила тройку претендентов на приз лучшему защитнику сезона.