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«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и удвоила счёт в серии плей-офф НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и удвоила счёт в серии плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча проходила в Роли и завершилась со счётом 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) в пользу хозяев льда.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Еспери Котканиеми. Заброшенными шайбами также отметились Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноэсен.

Единственный гол у «Девилз» на счету Майлза Вуда.

Российский вратарь «ураганов» Пётр Кочетков остался в запасе.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Каролины». Третья игра пройдёт в Ньюарке 7 мая.

Ранее НХЛ объявила тройку претендентов на приз лучшему защитнику сезона.

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