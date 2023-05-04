Портер: Орлов хотел бы вернуться в «Вашингтон», но готов к переговорам с «Бостоном»

Журналист The Boston Globe Мэтт Портер высказал мнение, что защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов может вернуться в «Вашингтон Кэпиталз».

«Похоже, Орлов хочет подписать контракт с «Кэпиталз». Он открыт для переговоров с «Бостоном», но в «Вашингтоне» он провёл много лет. «Это будет мой последний контракт», — сказал Орлов», — написал Портер в социальных сетях.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее Орлов высказался о возможном возвращении в «Вашингтон Кэпиталз».