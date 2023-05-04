Орлов — о возможном возвращении в «Вашингтон»: желание есть

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов высказался о возможном возвращении в «Вашингтон Кэпиталз».

«Возможное возвращение в «Вашингтон»? Это тяжело, но, наверное, да, желание есть. Собираюсь поговорить со своим агентом, посмотрим, что из этого выйдет. Я до сих пор не знаю, каков мой план, улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь в Бостоне», — приводит слова Орлова The Hockey News.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой».