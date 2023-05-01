Две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой»

В седьмом матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз».

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 33 спасения по ходу игры и отметился одной результативной передачей.

В составе «Бостона» Дмитрий Орлов сделал два ассиста.

Таким образом, счёт в серии — 4-3 в пользу «Флориды». Команда в следующем раунде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые с 2019 года вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.