Две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой»
Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 33 спасения по ходу игры и отметился одной результативной передачей.
В составе «Бостона» Дмитрий Орлов сделал два ассиста.
Таким образом, счёт в серии — 4-3 в пользу «Флориды». Команда в следующем раунде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые с 2019 года вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.