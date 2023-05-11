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Макдэвид, Пастрняк и Карлссон стали претендентами на приз выдающемуся игроку сезона в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона.
Макдэвид, Пастрняк и Карлссон стали претендентами на приз выдающемуся игроку сезона в НХЛ
  • AP

Кандидатами на приз «Тед Линдсей Эворд» стали канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон и чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. 

Победитель, которого выбирают путём голосования члены NPLPA по окончании регулярного сезона, будет объявлен на торжественной церемонии в Нэшвилле 26 июня. 

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто».

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