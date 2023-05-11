Макдэвид, Пастрняк и Карлссон стали претендентами на приз выдающемуся игроку сезона в НХЛ
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Кандидатами на приз «Тед Линдсей Эворд» стали канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон и чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.
Победитель, которого выбирают путём голосования члены NPLPA по окончании регулярного сезона, будет объявлен на торжественной церемонии в Нэшвилле 26 июня.
Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто».