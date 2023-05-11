Капитан команды «Россия 25» Хуснутдинов перенесёт операцию

В Федерации хоккея России (ФХР) рассказали о характере травмы нападающего команды «Россия 25» Марата Хуснутдинова.

«Уровень противостояния матчей в туре сборной настолько высокий, что Хуснутдинов получил травму — перелом. Ему предстоит операция. Игрок успеет восстановиться к началу следующего хоккейного сезона», — цитирует представителя пресс-службы ФХР ТАСС.

20-летний форвард петербургского СКА в качестве капитана сыграл товарищеские матчи со сборными Белоруссии (4:0, 6:2) и Казахстана (3:0). Хуснутдинов в составе СКА в сезоне-2022/23 в 63 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 41 очко (11 голов + 30 передач).

Ранее известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев порассуждал на тему будущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).