Американский форвард «Авангарда» Бродхерст перейдёт в «Амур»

Американский нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алекс Бродхерст продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».

30-летний хоккеист согласовал контракт с клубом с Дальнего Востока. Американец подпишет соглашение на один сезон, сообщает Metaratings.

Уточняется, что заработная плата игрока составит 70 млн рублей.

Бродхерст в сезоне-2022/23 за «Авангард» в 81 матче в регулярном чемпионате и плей-офф набрал 38 очков (17 голов и 21 результативная передача).

Ранее стали известны имена номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).