Финалист Кубка Гагарина, серебряные призёры МЧМ и наследник Овечкина: кто из россиян отправился покорять НХЛ

Финалист завершившегося розыгрыша Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Дмитрий Воронков подписал контракт с «Коламбусом», а один из лидеров обороны «Локомотива» Даниил Мисюль отправился в «Нью-Джерси». Излечившийся от рака Иван Мирошниченко расторг соглашение с «Авангардом» и перешёл в «Вашингтон», а серебряный медалист МЧМ-2020 Максим Грошев перебрался в «Тампа-Бэй». Кто ещё из россиян решил попробовать свои силы в НХЛ — в материале RT.

Отъезд Воронкова

Ежегодно целые группы хоккеистов со всего мира оставляют свои родные чемпионаты, чтобы попробовать свои силы в крупнейшей лиге мира — НХЛ. Не стала исключением и КХЛ, лишь за последние несколько дней делегировавшая в Северную Америку сразу несколько своих бывших представителей. При этом только один из будущих легионеров заокеанского первенства обладает солидным опытом успешных выступлений в домашнем первенстве. Речь идёт о Дмитрии Воронкове, остановившемся в шаге от завоевания Кубка Гагарина в завершившемся сезоне. В финале его «Ак Барс» сотворил практически невозможное и отыгрался со счёта 1-3 в серии, но в решающей встрече всё же уступил ЦСКА.

Для 22-летнего Воронкова прошедший соревновательный год стал самым удачным в карьере. Сначала он установил личный рекорд результативности в регулярке, набрав 31 (18 + 13) очков в 54 матчах, а затем проделал то же самое и в плей-офф (8 + 4 в 12). И хотя Дмитрия нельзя назвать лидером «зелёных», он был крайне важным элементом в построениях Зинэтулы Билялетдинова и главным подносчиком снарядов для Александра Радулова. А его активность, готовность сражаться за каждую шайбу и помогать партнёрам в своей зоне позволили ему стать одним из лучших в «Ак Барсе» по показателю полезности («+6») в плей-офф. Обошли его лишь Константин Лучевников («+7»), Никита Евсеев («+8») и его партнёр по звену Илья Сафонов («+11»).

Теперь же Воронков попробует применить свои таланты в «Коламбусе», где уже неплохо выглядят Кирилл Марченко и Егор Чинахов. И на первый взгляд этот коллектив ему очень подходит. «Блю Джекетс» всегда делали ставку на крепкую оборону и силовую борьбу, а россиянин хорош именно в этом. Похожее мнение озвучил и генеральный менеджер клуба из Огайо Ярмо Кекяляйнен, в первую очередь восхитившись габаритами и мощью нападающего, а также его универсализмом, выраженном в способности сыграть как в центре, так и на фланге атаки.

Стоит отметить, что Воронков практически ничего не теряет. По информации «Спорт Бизнес Онлайн», в его двухлетнем контракте с «Коламбусом» значится пункт, согласно которому он может вернуться в КХЛ, если не пригодится своей новой команде и будет сослан в фарм-клуб. Но с учётом дефицита качественных исполнителей и нынешней стадии развития предпосылок для этого немного. В прошлом сезоне «Блю Джекетс» заняли последнее место в Восточной конференции, а в сводной таблице поделили предпоследнюю строчку с «Чикаго». Хуже был лишь «Анахайм».

Серебряные призёры МЧМ

Одновременно с Воронковым покорять Северную Америку поехали и его бывшие партнёры по молодёжной сборной России, завоевавшие серебряные медали на чемпионате мира 2020 года в Остраве и Тршинце. Даниил Мисюль подписал соглашение с «Нью-Джерси», а Максим Грошев — с «Тампа-Бэй». При этом если договор с защитником рассчитан на два года, то с форвардом — на три. И это логично, ведь сходу доказать свою профпригодность ему будет крайне непросто.

В отличие от Воронкова, Максим продолжает курсировать между КХЛ и ВХЛ. Безусловно, попасть в основу СКА и регулярно набирать очки на высшем уровне — задача не из лёгких, но в «Тампе» уж точно не будет проще. А всего шесть (4 + 2) баллов в 34 встречах за петербуржцев сложно назвать яркой строчкой в резюме и подтверждением готовности выступать в НХЛ. Особенно если среди конкурентов значатся Никита Кучеров, Алекс Киллорн, Брэндон Хагель и другие. И это без учёта новичков, которые наверняка пополнят состав флоридцев летом.

У Мисюля ситуация несколько иная. В прошедшем сезоне тот был одной из ключевых фигур в обороне «Локомотива». И хотя набрал лишь семь (0 + 7) очков в регулярке, а в плей-офф и вовсе ограничился одной передачей, в обоих турнирах был лидером коллектива по показателю полезности — «+21» и «+4» соответственно. И это даёт ему какие-никакие шансы сходу попасть в основу «Девилз». Но даже для того, чтобы пробиться в третью пару защитников, ему предстоит выдержать серьёзную конкуренцию. Если подвинуть Даги Хэмилтона, Йонаса Зигенталера или Дэймона Сиверсона пока не представляется возможным, то вытеснить из старта Кевина Баля вполне по силам.

В пользу Мисюля может сыграть и тот факт, что уже летом истекают действующие контракты того же Сиверсона и Райана Грейвза. И если первого наверняка постараются оставить, то вторым могут и пожертвовать. И после этого позиции россиянина в «Нью-Джерси» лишь укрепятся.

Партнёр для Овечкина и вратарь без опыта КХЛ

На фоне вышеназванных спортсменов оставшиеся кажутся менее подготовленными для перехода на новый уровень. Особняком здесь стоит молодой голкипер Георгий Романов, имеющий в активе лишь один матч в КХЛ, да и то с оговорками. В декабре он защищал ворота «Автомобилиста» в серии буллитов с «Барысом», совершил три спасения, но всё же не сумел принести победу своей команде.

При этом нельзя сказать, что в регулярном чемпионате ВХЛ Романов выделялся на фоне остальных. Среди отыгравших более десяти встреч вратарей он не входит даже в топ-40 ни по проценту отражённых бросков (90,7%), ни по коэффициенту надёжности (2,81). В плей-офф же он и вовсе лишь трижды выходил на лёд, но не сумел спасти «УГМК-Нефтяник» от поражения в противостоянии с новокузнецким «Металлургом». Тем не менее, в «Сан-Хосе» уверены, что 23-летний россиянин способен преуспеть в НХЛ. Так, генменеджер «Шаркс» Майк Грир особенно отметил его габариты, атлетизм и умение перемещаться в створе.

Отправился за океан и ещё один хоккеист из системы «Автомобилиста». И пусть Виктор Неучев почти на четыре года моложе Романова, его перспективы в НХЛ кажутся куда более радужными. В сезоне-2021/22 тот «настрелял» 67 (40 + 27) очков в МХЛ, а последний и вовсе провёл в КХЛ. Да, в 57 встречах он отметился лишь четырьмя голами и восемью передачами, но получил колоссальный опыт, столь необходимый перед поездкой за рубеж.

Подкупает и то, что сам Неучев крайне уважительно отзывается о своём уже бывшем клубе и адекватно оценивает своё положение в новом.

«На самом деле в «Автомобилисте» меня всё устраивало. Мне доверяли, давали играть. Но надо двигаться дальше, я не хочу оставаться в зоне комфорта. Это главная причина, по которой я еду туда… Да, я понимаю, что к НХЛ не готов. Ничего страшного в том, что я поиграю год-два в АХЛ. Если я через три года не попаду в НХЛ, то это уже ко мне вопросы будут — что со мной что-то не так», — приводит слова Неучева «Чемпионат».

По тому же маршруту направились и трое серебряных медалистов юниорского чемпионата мира 2021 года. И хотя на том турнире именно Никита Чибриков стал вторым лучшим бомбардиром сборной России (4 + 9), уступив лишь Матвею Мичкову (12 + 4), всё внимание приковано к Ивану Мирошниченко. В последнее время тот считался одним из самых талантливых российских хоккеистов: был выбран под 20-м номером на драфте НХЛ и уже в 18 лет дебютировал за основу «Авангарда». И это после победы над раком. Прошлой весной у него была диагностирована лимфома Ходжкина, из-за чего тот был вынужден пройти курс лечения в Германии.

Таким образом, в первый год после болезни тот набрал четыре (3 + 1) очка в 23 встречах за главную команду «ястребов», а в 12 матчах за молодёжку разразился десятью голами и четырьмя передачами. В плей-офф он был не так убедителен и не сумел вывести коллектив в финал, но на это были весомые причины. По словам генерального менеджера омичей Андрея Курьянова, сказалось отсутствие предсезонной подготовки.

По его словам, в контракте с Мирошниченко действительно имелся пункт, согласно которому он мог затребовать разрыв договора ради переезда в Северную Америку.

«Мы ещё в феврале предлагали Мирошниченко переподписать контракт. Был предварительный разговор с его папой. Несмотря на то, что даже по текущему Ваня получал очень и очень немаленькие деньги для своего возраста, был самым высокооплачиваемым игроком нашей молодёжки, та сторона отказалась от переговоров. У нас действительно была договоренность о том, что мы отпускаем его в последний год соглашения, если будет желание попробовать себя в НХЛ. Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни Вани взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лёд. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может», — заявил Курьянов.

Теперь у Мирошниченко будет шанс проявить себя рядом с тем звёздным соотечественником, с которым его сравнивали ещё в 2020-м. На тот момент главный тренер юниорской сборной страны Владимир Филатов открыто заявлял о сходствах между ним и Александром Овечкиным — и с этим было сложно поспорить. Как и его будущий одноклубник, Иван выделяется габаритами, отличным катанием и обладает потрясающим броском. И готовящемуся к перестройке «Вашингтону» он вполне может пригодиться.

Но если Мирошниченко может рассчитывать как на поддержку со стороны Овечкина, так и других соотечественников — Евгения Кузнецова и Александра Алексеева, то Чибрикову, вероятно, придётся самому обустраиваться в Виннипеге. За последние годы в «Джетс» играло немного российских легионеров, а обмененному в команду весной Владиславу Наместникову пока не предложили остаться. Пусть тот и довольно неплохо провёл концовку регулярки, набрав десять (2 + 8) очков в 20 матчах.

Так или иначе, сходу пробиться в состав «Виннипега» Чибрикову будет сложно. На краях там собраны такие заметные хоккеисты, как Кайл Коннор, Николай Элерс и Нино Нидеррайтер, а в низших звеньях ему может быть непросто проявить себя. Всё же Никита славен прежде всего своими атакующими качествами.

Непросто сходу ворваться в состав будет и его одноклубнику Фёдору Свечкову. И это несмотря на то, что на драфте 2021 года тот был выбран «Нэшвиллом» под высоким 19-м номером. Особенно в свете не самого удачного сезона в «Спартаке», по итогам которого он набрал всего четыре (2 + 2) очка в 27 встречах, имея отрицитальный показатель полезности («-7»).

Тем не менее, ситуация не бездадёжная. Наличие у россиянина оборонительных навыков позволяет ему рассчитывать на попадание в оборонительные тройки, чему лишь способствует дефицит качественных центров у «Предаторз». После обмена Микаэля Гранлунда в «Питтсбург» к таковым можно отнести разве что Мэтта Дюшена и Райана Джохансена, однако второй буквально провалил предыдущий сезон и набрал лишь 28 (12 + 16) очков в 55 матчах. Тем не менее, остаются ещё перспективный Коди Гласс и Колтон Сиссонс с Томми Новаком, по опыту явно превосходящие Свечкова. Но в будущем он вполне сможет конкурировать с ними.