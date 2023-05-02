«Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании контракта с Мирошниченко

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании соглашения с российским нападающим Иваном Мирошниченко, который был выбран под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2022 года.

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», зарплата Мирошниченко в Национальной хоккейной лиге будет составлять $855 тыс., а в АХЛ — $82,5 тыс.

19-летний хоккеист в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах за «Авангард» в КХЛ, в которых набрал четыре (3 + 1) очка.

Напомним, что Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он прошёл курс лечения в Германии.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона-2022/23.