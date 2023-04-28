Овечкин об итогах сезона: позитив — вышел на второе место в списке лучших снайперов

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона-2022/23.

«Позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов. Этот сезон получился очень тяжёлым с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Россиянин в нынешнем сезоне провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что Овечкин может принять участие в товарищеском матче летом.