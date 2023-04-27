Овечкин во второй раз может сыграть за ФК «Динамо»
- РИА Новости
«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», — цитирует Пивоварова ТАСС.
В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.
Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее сообщалось, что Овечкин посетит празднование столетия «Динамо».