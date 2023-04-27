Овечкин во второй раз может сыграть за ФК «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в товарищеском матче летом.

«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.

Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин посетит празднование столетия «Динамо».