Овечкин посетит празднование столетия «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».

«На матч столетия к нам приедет Саша Овечкин! Потомственный динамовец и самый великий на все времена в хоккее проведёт с нами этот исключительный день. Отличные новости», — говорится в Telegram-канале столичной команды.

В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.

Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об участии Овечкина в жизни клуба.