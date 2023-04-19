Александр Овечкин может вновь сыграть за футбольное «Динамо»
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«Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернётся. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».
В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.
Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее Овечкин стал самым ценным игроком столичного клуба по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).