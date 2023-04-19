Александр Овечкин может вновь сыграть за футбольное «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об участии прославленного российского хоккеиста Александра Овечкина в жизни клуба.

«Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернётся. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после паса Фёдора Смолова.

Форвард является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее Овечкин стал самым ценным игроком столичного клуба по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).