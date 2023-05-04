Есмантович сообщил, что хоккеисты ЦСКА ощущают себя частью большой армейской семьи

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович высказался об атмосфере в столичном клубе.

«Мы чувствуем, что являемся частью одной армейской семьи. Поддерживали наших баскетбольных братьев, к сожалению, у них не получилось выиграть. В воскресенье хотим попасть на игру к нашим футбольным братьям, постараемся помочь им победить», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Напомним, что ЦСКА одержал победу в финале плей-офф Кубка Гагарина, переиграв «Ак Барс» в седьмом матче 3:2. Счёт в серии до четырёх побед — 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019, 2022 и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009, 2010, 2018 годах.

Ранее Есмантович рассказал, как проходит строительство новой арены.