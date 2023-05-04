Президент ХК ЦСКА: строительство новой арены начнётся ближайшим летом

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как проходит строительство новой арены.

«Прошли окончательные согласования с Министерством обороны и правительством Москвы. Этот вопрос больше адресован компании «Роснефть», но, по моим данным, строительство начнётся ближайшим летом», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Седьмой матч финальной серии в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед — 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее чемпион мира по хоккею Герман Титов заявил, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров справился с главными задачами в сезоне-2022/23.