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Президент ХК ЦСКА: строительство новой арены начнётся ближайшим летом

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Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как проходит строительство новой арены.
Президент ХК ЦСКА: строительство новой арены начнётся ближайшим летом
  • РИА Новости

«Прошли окончательные согласования с Министерством обороны и правительством Москвы. Этот вопрос больше адресован компании «Роснефть», но, по моим данным, строительство начнётся ближайшим летом», — цитирует Есмантовича ТАСС. 

Седьмой матч финальной серии в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед — 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее чемпион мира по хоккею Герман Титов заявил, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров справился с главными задачами в сезоне-2022/23.

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