Титов: пока не стоит называть Фёдорова великим тренером

Чемпион мира по хоккею Герман Титов считает, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров справился с главными задачами в сезоне-2022/23.

«Команда у него играет в современный и атакующий хоккей. Но давайте мы пока не будем называть Фёдорова великим тренером и разбрасываться такими словами», — цитирует Титова Metaratings.

Он подчеркнул, что 53-летний специалист проделал «очень хорошую работу» на посту главного тренера армейской команды.

«Видно, что Фёдоров — думающий специалист. Недаром он отыграл много лет в НХЛ. Многое почерпнул из-за океана», — добавил бывший форвард «Питтсбург Пингвинз».

ЦСКА 29 апреля в седьмом матче финальной серии в Казани переиграл «Ак Барс» (3:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее Александр Радулов поздравил игроков ЦСКА и Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина.