Титов: пока не стоит называть Фёдорова великим тренером

Короткая ссылка
Чемпион мира по хоккею Герман Титов считает, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров справился с главными задачами в сезоне-2022/23.
Титов: пока не стоит называть Фёдорова великим тренером
  • РИА Новости

«Команда у него играет в современный и атакующий хоккей. Но давайте мы пока не будем называть Фёдорова великим тренером и разбрасываться такими словами», — цитирует Титова Metaratings.

Он подчеркнул, что 53-летний специалист проделал «очень хорошую работу» на посту главного тренера армейской команды.

«Видно, что Фёдоров — думающий специалист. Недаром он отыграл много лет в НХЛ. Многое почерпнул из-за океана», — добавил бывший форвард «Питтсбург Пингвинз».

ЦСКА 29 апреля в седьмом матче финальной серии в Казани переиграл «Ак Барс» (3:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее Александр Радулов поздравил игроков ЦСКА и Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить