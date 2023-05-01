20-летний форвард «Спартака» Чибриков подписал контракт с «Виннипегом»

Нападающий московского «Спартака» Никита Чибриков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс».

20-летний форвард подписал контракт на три года с канадским клубом, написал агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Российский хоккеист был выбран «Виннипегом» на драфте 2021 года под общим 50-м номером.

Чибриков в сезоне-2022/23 в 31 матче Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Спартак» набрал два очка (одна шайба + одна результативная передача). Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в 16 играх за воскресенский «Химик» он набрал десять (3 + 7) очков. Чибриков был капитаном юниорской сборной России (игроки до 18 лет), которая завоевала серебряные медали чемпионата мира — 2021.

Ранее сообщалось, что «Тампа» подписала контракт с 21-летним российским нападающим СКА Максимом Грошевым.









