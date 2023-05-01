«Тампа» подписала контракт с 21-летним российским нападающим СКА Грошевым

Нападающий петербургского СКА Максим Грошев продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Клуб из Флориды подписал с российским форвардом контракт на три года, сообщает пресс-служба «Тампы».

21-летний Грошев был выбран «Лайтнинг» на драфте 2020 года под общим 85-м номером.

Воспитанник уральского хоккея в сезоне-2022/23 в 34 матчах за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) набрал шесть очков (четыре гола + две результативные передачи). Грошев является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые с 2019 года вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.