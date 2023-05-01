«Тампа» подписала контракт с 21-летним российским нападающим СКА Грошевым
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Клуб из Флориды подписал с российским форвардом контракт на три года, сообщает пресс-служба «Тампы».
21-летний Грошев был выбран «Лайтнинг» на драфте 2020 года под общим 85-м номером.
Воспитанник уральского хоккея в сезоне-2022/23 в 34 матчах за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) набрал шесть очков (четыре гола + две результативные передачи). Грошев является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Тампа» впервые с 2019 года вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.