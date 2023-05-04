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КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона

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Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/23.
КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона
  • Gettyimages.ru

По итогам опроса в тройку лучших попали нападающий «Амура» Никита Гребёнкин, на счету которого 53 матча и 26 очков, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков (74 матча, 30 очков) и форвард «Локомотива» Степан Никулин (73 матча, 39 очков).

Победителя номинации объявят на церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 18 мая.

Ранее хоккейный клуб «Спартак» заключил контракт с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски.

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