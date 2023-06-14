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Николишин заявил, что Мичков испортил себе репутацию

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Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказал своё мнение о нападающем СКА Матвее Мичкове.
Николишин заявил, что Мичков испортил себе репутацию
  • РИА Новости

«Для меня он по мастерству — первый или второй выбор. Но по характеру и отношению к партнёрам, тренерскому штабу, менеджменту, болельщикам — человек упал очень низко в глазах всех скаутов и менеджеров. Это никак не связано с трагедией», — сказал Николишин на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Как сообщает The Athletic, «Сан-Хосе Шаркс» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.

В прошедшем сезоне игрок выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).

Ранее в The Athletic назвали Мичкова уникальным хоккеистом.

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