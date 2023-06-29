Агент Симашева рассказал о реакции игрока, ставшего лучшим россиянином на драфте НХЛ

Агент российского защитника Дмитрия Симашева Дэн Мильштейн рассказал о реакции хоккеиста на результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где игрок был выбран «Аризоной Койотс» под шестым номером и по этому показателю стал первым из россиян, обогнав российского нападающего Матвея Мичкова.

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ — это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта», — приводит слова Мильштейна РИА Новости.

Также агент сообщил, что Симашев сдержал обещание, в котором заявлял, что выучит английский язык.

«Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдёт собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счёт этого он был сегодня вознаграждён. До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция», — добавил он.

В минувшем сезоне 18-летний Симашев провёл 18 матчей в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив».

Ранее Мичков заявил, что счастлив оказаться в «Филадельфии».