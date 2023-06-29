Симашёв стал лучшим россиянином на драфте НХЛ 2023 года
- AP
Церемония прошла в Нэшвилле.
Таким образом, Симашёв стал первым россиянином, которого выбрали на драфте в 2023 году.
В прошедшем сезоне 18-летний россиянин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Защитник принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и не набрал очков.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.