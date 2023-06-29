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Симашёв стал лучшим россиянином на драфте НХЛ 2023 года

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Клуб «Аризона Койотис» выбрал российского защитника Дмитрия Симашёва под шестым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Симашёв стал лучшим россиянином на драфте НХЛ 2023 года
  • AP

Церемония прошла в Нэшвилле.

Таким образом, Симашёв стал первым россиянином, которого выбрали на драфте в 2023 году.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Защитник принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и не набрал очков.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

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