Симашёв стал лучшим россиянином на драфте НХЛ 2023 года

Клуб «Аризона Койотис» выбрал российского защитника Дмитрия Симашёва под шестым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

Церемония прошла в Нэшвилле.

Таким образом, Симашёв стал первым россиянином, которого выбрали на драфте в 2023 году.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Защитник принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и не набрал очков.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.