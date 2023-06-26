BBC: организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями
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Как сообщает BBC, новые формулировки, внесённые в декларацию под давлением правительства Великобритании, требуют от спортсменов предоставления доказательств того, что подобное спонсорское соглашение было расторгнуто.
Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне.