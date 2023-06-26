BBC: организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями

Российские теннисисты должны предоставить доказательства организаторам Уимблдона по разрыву спонсорских контрактов с компаниями из санкционных списков.

Как сообщает BBC, новые формулировки, внесённые в декларацию под давлением правительства Великобритании, требуют от спортсменов предоставления доказательств того, что подобное спонсорское соглашение было расторгнуто.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне.