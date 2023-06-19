Тарпищев сообщил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении российских теннисистов на Уимблдоне.

«Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. Все наши из основной сетки должны сыграть на Уимблдоне: и парни, и девочки. И Медведев, и Мирра и Эрика Андреевы, и Вероника Кудерметова и так далее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Уимблдон разыграет рекордный призовой фонд в истории турнира.