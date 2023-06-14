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Уимблдон разыграет рекордный призовой фонд в истории турнира

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Призовой фонд Уимблдона 2023 года будет самым крупным в истории турнира.
Уимблдон разыграет рекордный призовой фонд в истории турнира
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

Всего будет разыграно £44,7 млн, что на 11,2% больше, чем было в прошлом году, сообщается на официальном сайте турнира. 

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что многие российские спортсмены не получили визы для участия в Уимблдоне, который пройдёт в Великобритании.

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