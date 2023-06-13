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Тарпищев уверен, что ведущие российские теннисисты получат визы для участия в Уимблдоне

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что многие российские спортсмены не получили визы для участия в Уимблдоне, который пройдёт в Великобритании.
Тарпищев уверен, что ведущие российские теннисисты получат визы для участия в Уимблдоне
  • РИА Новости

«Все наши ведущие теннисисты должны выступить на Уимблдоне. Медведев, Рублёв, Хачанов — уверен, что с визами у них проблем не будет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее агент российских теннисистов рассказал о проблемах с получением виз для участия в Уимблдоне.

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