Тарпищев уверен, что ведущие российские теннисисты получат визы для участия в Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что многие российские спортсмены не получили визы для участия в Уимблдоне, который пройдёт в Великобритании.

«Все наши ведущие теннисисты должны выступить на Уимблдоне. Медведев, Рублёв, Хачанов — уверен, что с визами у них проблем не будет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее агент российских теннисистов рассказал о проблемах с получением виз для участия в Уимблдоне.