Агент российских теннисистов рассказал о проблемах с получением виз для участия в Уимблдоне

Лев Кассиль, агент теннисистов Даниила Медведева, Мирры и Эрики Андреевых, рассказал о ситуации с выдачей виз для участия в Уимблдоне — 2023.

«15% наших теннисистов получили британские визы, но остальные нет и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на визу можно воспользоваться экспресс-процедурой. Деньги они взяли, но потом сказали: извините, помочь вам ничем не можем», — цитирует агента РИА Новости.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона вместо Рафаэля Надаля.