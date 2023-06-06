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Агент российских теннисистов рассказал о проблемах с получением виз для участия в Уимблдоне

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Лев Кассиль, агент теннисистов Даниила Медведева, Мирры и Эрики Андреевых, рассказал о ситуации с выдачей виз для участия в Уимблдоне — 2023.
Агент российских теннисистов рассказал о проблемах с получением виз для участия в Уимблдоне
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«15% наших теннисистов получили британские визы, но остальные нет и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на визу можно воспользоваться экспресс-процедурой. Деньги они взяли, но потом сказали: извините, помочь вам ничем не можем», — цитирует агента РИА Новости.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона вместо Рафаэля Надаля.

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