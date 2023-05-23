Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона вместо Надаля

Российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона-2023.

Россиянин смог попасть в основную сетку турнира в результате отказа от участия испанца Рафаэля Надаля.

18 января 36-летний испанец получил травму во время матча второго круга Australian Open с американцем Маккензи Макдональдом.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос».