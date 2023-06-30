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Захарова: посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства задержания российского хоккеиста

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше.
Захарова: посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства задержания российского хоккеиста
  • © МИД России

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил прокурор Польши, это «14-й случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — заявила Захарова RT.

30 июня польская прокуратура сообщила, что в стране по обвинению в шпионской деятельности задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги.

Ранее в посольстве России в Польше заявили, что не получали информации о задержании хоккеиста.

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