Захарова: посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства задержания российского хоккеиста

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил прокурор Польши, это «14-й случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — заявила Захарова RT.

30 июня польская прокуратура сообщила, что в стране по обвинению в шпионской деятельности задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги.

Ранее в посольстве России в Польше заявили, что не получали информации о задержании хоккеиста.