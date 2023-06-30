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В посольстве России в Польше заявили, что не получали информации о задержании хоккеиста

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В посольстве России в Польше заявили RT, что не получали информации о задержании граждан России.

«В настоящий момент от правоохранительных органов не поступала информации о задержании российских граждан по обвинению в шпионаже», — сообщили в посольстве.

Ранее польская прокуратура сообщила, что в стране по обвинению в шпионской деятельности задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство выяснит обстоятельства задержания в Польше российского хоккеиста.

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