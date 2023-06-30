Чен — об аресте российского хоккеиста: у польских властей началась белая горячка

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала новость об аресте российского хоккеиста Максима Сергеева властями Польши за шпионаж.

«Это совершенно ошеломляющая новость. Особенно учитывая тот факт, что польская сторона не предоставили общественности никаких доказательств. Как мог 20-летний Максим Сергеев, который наверняка тренируется с утра до ночи, вести какой-то шпионаж. Как они это поняли, как они пришли к этому? Непонятно. Они задерживают гражданина другой станы, по сути, на ровном месте. Надеюсь, что правоохранительные органы РФ займутся этим вопросом на международном уровне. Наверняка, если бы он действительно был виноват, то их власти бы во всю козыряли этими доказательствами.

Создаётся впечатление, что у польских властей началась так называемая белая горячка. Потому что в трезвом состоянии принимать такие решения невозможно. Я уверена, когда они протрезвеют, им будет очень стыдно это всё осознавать», — сказала Чен RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию об аресте российского хоккеиста в Польше.