Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чен — об аресте российского хоккеиста: у польских властей началась белая горячка

Короткая ссылка
Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала новость об аресте российского хоккеиста Максима Сергеева властями Польши за шпионаж.
Чен — об аресте российского хоккеиста: у польских властей началась белая горячка
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«Это совершенно ошеломляющая новость. Особенно учитывая тот факт, что польская сторона не предоставили общественности никаких доказательств. Как мог 20-летний Максим Сергеев, который наверняка тренируется с утра до ночи, вести какой-то шпионаж. Как они это поняли, как они пришли к этому? Непонятно. Они задерживают гражданина другой станы, по сути, на ровном месте. Надеюсь, что правоохранительные органы РФ займутся этим вопросом на международном уровне. Наверняка, если бы он действительно был виноват, то их власти бы во всю козыряли этими доказательствами.

Создаётся впечатление, что у польских властей началась так называемая белая горячка. Потому что в трезвом состоянии принимать такие решения невозможно. Я уверена, когда они протрезвеют, им будет очень стыдно это всё осознавать», — сказала Чен RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию об аресте российского хоккеиста в Польше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить