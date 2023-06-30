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Журова: арест хоккеиста в Польше — очередная попытка запугать российских спортсменов

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию об аресте российского хоккеиста в Польше.
Журова: арест хоккеиста в Польше — очередная попытка запугать российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сейчас все страны Евросоюза делают всё, чтобы наши спортсмены не приняли участия в международных соревнованиях. И я всегда говорила, что после такого отношения со стороны властей ехать в эти страны становится небезопасно. Потому что могут подмешать допинг, подбросить наркотические вещества. Теперь вот придумали историю со шпионажем.

Это очередная попытка запугать. Вот зачем молодому парню, хоккеисту, заниматься шпионажем? Что он мог такого важного выяснить, играя в хоккей? Так что для меня эта история чересчур странная. Он же не на каком-то предприятии военном что-то делал.

И самое главное, что Польша в данной ситуации действует безжалостно и крайне отчаянно. Они даже не берут в расчёт тот факт, что этот инцидент может нанести серьёзный удар по репутации всего польского спорта, да и по государству в целом. Это просто маниакальное желание не допустить наших спортсменов до соревнований», — заявила Журова RT.

Ранее Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о задержании российского хоккеиста властями Польши за шпионаж. 

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