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Свищёв: арест российского хоккеиста — это абсолютно негодяйский поступок польских властей

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о задержании российского хоккеиста властями Польши за шпионаж.
Свищёв: арест российского хоккеиста — это абсолютно негодяйский поступок польских властей
  • Gettyimages.ru
  • © Ziutograf

«Это вопиющий и абсолютно негодяйский поступок польских властей. По-другому это назвать никак нельзя. Очевидно, что никакого отношения к шпионским скандалам наш спортсмен не имеет. Это очередная выдумка польских политиков. Потому что в последнее время всё связанное с Россией у них вызывает панический страх. Русофобские настроения стали в Польше в порядке вещей.

Сейчас они добрались до спортсменов. Я уверен, что наши Министерство спорта и Министерство иностранных дел занимаются тем, чтобы российского хоккеиста отпустили из-под стражи и вернули на родину. Пусть этот инцидент станет наглядным примером для всего мирового спорта, как во имя политики власти Польши пренебрегают всеми принципами человеческой морали. Потому что я не помню, чтобы когда-нибудь спортсмен имел отношение к шпионскому скандалу.

Надеюсь, после этого все российские и белорусские спортсмены, а также наши туристы несколько раз подумают, прежде чем посещать это государство, которое сегодня нанесло себе серьёзный репутационный удар», — заявил Свищёв RT.

Ранее в посольстве России в Польше заявили, что не получали информации о задержании хоккеиста.

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