Юрист: обвинённому в шпионаже хоккеисту почти невозможно доказать невиновность в Польше

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала новость об аресте российского хоккеиста Максима Сергеева властями Польши за шпионаж.

«Сожалею, что хоккеист попал в эту страну и стал жертвой сфабрикованного против него дела. А в том, что оно подтасовано, я ни секунды не сомневаюсь. Польша демонстрирует настолько русофобскую риторику, что это даже неудивительно. Если раньше польские власти выступали против сотрудников консульства РФ, то теперь решили просто арестовывать российских граждан, бросать их в тюрьму. Всё это нужно, чтобы обосновать свои враждебные действия против России, в том числе в глазах собственных граждан, и оправдать дальнейшие санкции. Доказать свою невиновность в этой стране, в этих судах спортсмену будет практически невозможно. Российская Федерация сейчас может помочь ему лишь в одном — найти хорошего адвоката. Но мы понимаем, что это дело будет закрытым, засекреченным, польские адвокаты будут бояться идти открыто против своих же властей», — заявила Ярмуш RT.

Она также отметила, что попытка российской стороны затребовать экстрадицию спортсмена явно обречена на провал, потому что Польша не отдаст игрока.

«Получить доступ к его делу представителям посольства тоже, скорее всего, не удастся. Изучить его сможет только адвокат, но ему будет запрещено разглашать какие бы то ни было сведения во время следствия. При этом консулы по своим полномочиям вправе требовать встречи с российским гражданином, что, безусловно, будет сделано. И уже в личной беседе они постараются понять, в чём его обвиняют», — добавила Ярмуш.

Ранее бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на информацию об аресте российского хоккеиста в Польше и заявила, что у польских властей началась белая горячка.