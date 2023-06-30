Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже

Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

«Российские шпионы попадаются один за другим!... Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», — написал Зебро в Twitter.

По его словам, задержанный россиянин «был игроком хоккейного клуба первой лиги».

Ранее стало известно, что бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с предложением исключить российских и белорусских спортсменов из всех соревнований.